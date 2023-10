Nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno si è tenuta la presentazione della edizione 2023 di “ Chocoland la Terra dei Golosi che si svolgerà dal 19 al 20 ottobre prossimi a Salerno nel tratto Lungomare Trieste – S. Teresa, organizzata dalla Fenailp. Hanno partecipato, Alessandro Ferrara Assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Salerno, Marco Sansiviero Presidente Nazionale della Fenailp Turismo e Luigi De Simone responsabile della manifestazione. Chocoland la terra dei golosi 2023 promuove uno dei prodotti alimentari più apprezzati dalla nostra società che non soddisfa solo un bisogno nutrizionale ma si arricchisce di significati, emozioni ed esperienze. L’Assessore Ferrara nel suo intervento introduttivo ha evidenziato l’iniziativa che ha definito “ lodevole “ che ha lo scopo di promuovere le Aziende soprattutto del territorio campano invitando negli stands ,che saranno allestiti sul mare , delle vere eccellenze. La vicinanza poi alla Stazione Marittima con il concomitante arrivo degli ospiti delle navi da crociera favorirà sicuramente la promozione del territorio. Anche in questa occasione Salerno si conferma città dell’accoglienza. Il Presidente della Claai nel suo intervento ha ricordato il past Presidente Gianfranco Ferrigno, scomparso prematuramente, vero ideatore della manifestazione che compie 9 anni , ed alla quale teneva moltissimo. La Claai può vantare la primogenitura di Chocoland che ha sempre raccolto grande successo di pubblico soprattutto fra i bambini che affollano gli stand. Il Presidente della Fenailp Turismo, Marco Sansiviero, ha continuato evidenziando l’impegno della Fenailp nell’organizzazione dell’evento, ritenendolo altamente qualificato per la presenza di importanti ed affermati Maestri cioccolatieri quali il cilentano di Piaggine, Pietro Macellaro premiato quale migliore pasticciere al mondo 2023. Luigi De Simone ha poi illustrato il programma che vede la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia con stand degustativi laboratori, show cooking, animazione per bambini e spettacoli. Per i più piccoli il Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo , lo spettacolo Bonsai Clown e foto ricordo omaggio con Willy Wonka- inoltre per tutti , i laboratori dell’Accademia Chocoland con ABC del Cioccolato con il maestro Antonio Vanacore, dedicati alla lavorazione del cioccolato dalla fava di cacao alla tavoletta, oltre naturalmente a tane sorprese e golosità. Il cioccolato come esperienza sensoriale e catalizzatore della socializzazione, su queste premesse si basa il mood della manifestazione “ il cioccolato come prodotto emozionale “ e la sua degustazione costituisce una esperienza interessante.

Dal 19 al 22 ottobre a Salerno in Via Lungomare – Santa Teresa, buon cioccolato a tutti.