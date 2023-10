“De Luca è davvero imbarazzante quando sostiene che in Campania ci sono le liste d’attesa più corte d’Italia. Probabilmente o vive in un’altra regione oppure, come sempre, preferisce raccontare una realtà che non esiste per nascondere i suoi fallimenti”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni del presidente della Campania: “Basta telefonare ad un qualsiasi Cup per rendersi conto di qual è la reale situazione delle liste di attesa nella nostra regione. Inoltre, per quanto riguarda le risorse, non basta necessariamente spendere di più per risolvere i problemi se poi i fondi vengono usati in modo inefficiente. In tal senso è bene ricordare – sottolinea Vietri – che dai dati rendicontati per il 2022 dalla direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute su 500 milioni già stanziati per le Regioni per l’abbattimento delle liste d’attesa ne sono stati spesi solo 340. La Campania, ad esempio, ha ricevuto un finanziamento pari a 46.356.513 euro ma ne ha utilizzato solo il 34,8% non riuscendo ad investire ben 30.213.341 euro. Dunque, non è corretto parlare di finanziamenti insufficienti, piuttosto di incapacità nell’investirli. Sono i numeri a parlare: le chiacchiere stanno a zero” conclude Vietri.