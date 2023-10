Giovane attivista salernitano e studente di scienze politiche presso l’università di Salerno dopo aver visitato e conosciuto al massimo le istituzioni europee, spera della fiducia dell’Europa nei confronti dei giovani.

Con la sua passione per l’educazione e l’impegno sociale, crede fermamente che loro abbiano un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro dell’Europa. È convinto fortemente che l’Europa sia un progetto di pace, solidarietà e cooperazione tra i popoli. Crede che sia fondamentale coinvolgere i giovani in questo processo, offrendo loro opportunità di formazione, scambio culturale e partecipazione attiva. Russo è determinato a promuovere la consapevolezza tra i giovani sulle istituzioni europee, i diritti e le opportunità che l’Unione Europea offre. Crede che sia attraverso la partecipazione attiva che i giovani possano contribuire a plasmare le politiche europee, portando nuove prospettive e soluzioni innovative ai problemi comuni. L’Europa sta affrontando una serie di sfide senza precedenti, dalle questioni ambientali alla crisi economica, eppure sembra che i giovani siano spesso esclusi dal processo decisionale. È convinto che i giovani siano la chiave per il futuro dell’Europa e che abbiano una prospettiva unica e fresca da offrire e che siano in grado di portare nuove idee e soluzioni innovative ai problemi che sta affrontando, ed è convinto che debba essere un luogo in cui tutti i giovani abbiano le stesse opportunità, indipendentemente dalla loro origine sociale, etnica o culturale.“L’Europa dovrebbe investire di più nella formazione dei giovani e nella promozione di programmi di scambio e mobilità”, ha dichiarato. Secondo lui, l’esperienza di vivere e studiare in un altro paese europeo può aiutare i giovani a sviluppare una mentalità aperta e cosmopolita, nonché a comprendere meglio le sfide e le opportunità che l’Europa offre.

ùL’attivista salernitano ha anche sottolineato l’importanza di coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano direttamente, come l’istruzione, l’occupazione e l’ambiente. Russo sostiene che i giovani dovrebbero essere ascoltati e coinvolti nel processo decisionale, in modo da poter contribuire attivamente alla costruzione di un’Europa migliore. In conclusione, Vincenzo Russo è un giovane che crede nel progetto del rapporto tra i giovani e l’Europa. La sua passione e il suo impegno nel promuovere la partecipazione dei giovani europei sono un segnale positivo per il loro futuro. Speriamo che il suo lavoro continui a ispirare altri giovani a prendere parte attiva nel processo decisionale e a contribuire alla costruzione di un’Europa più inclusiva e sostenibile.