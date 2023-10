di Marco Visconti

In Piazza Amendola dalle ore 8:30 alle ore 13:30 c’è stata tanta affluenza, i presenti hanno potuto fare il check-up gratuito alla tiroide, ciò si traduce in ecografia tiroidea e consulenza col medico endocrinologo. Ogni terza domenica del mese ci sono appuntamenti di prevenzione medica, in totale ne sono dieci: ecocolordoppler; Moc; mammografia; esami tiroide; spirometria; test celiachia; visite specialistiche: oculistica; dermatologia; cardiologia e ginecologia.

Commentano il dottor Gianluca Di Natale e dottor Luigi Amendola – organizzatori del progetto – «nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, Optocare quest’anno ha ritenuto opportuno estendere la prevenzione non solo ai problemi visivi ma anche a tutte quelle patologie molte volte asintomatiche di cui la migliore cura resta la prevenzione». Continuano Di Natale e Amendola, «inizia oggi la campagna di prevenzione suddivisa in 10 giornate a scadenza mensile e che prevede la collaborazione di medici e paramedici. Facciamo riferimento a esami e consulenze gratuiti per la cittadinanza marzanese e non solo, vista l’elevata incidenza di alcune patologie dovute a problemi ambientali e demografici» concludono i medici.