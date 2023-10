Chiuso con estremo successo Canta con Kant, il parco dell’Irno finisce nuovamente nel dimenticatoio di un’amministrazione comunale incapace di valorizzare le eccellenze. È il caso del FantaExpo che nei mesi estivi ha annunciato l’addio definitivo alla città di Salerno in quanto mai valorizzati dal Comune nonostante l’evento richiamasse ogni anno centinaia di appassionati e curiosi provenienti anche dal nord Italia. Stando a quanto emerso, nella giornata di ieri alcuni cosplayer si sarebbero riuniti al parco dell’Irno in segno di protesta contro la chiusura della grande kermesse. Nessuna protesta plateale ma solo la volontà di dimostrare alla classe dirigente locale che Salerno non è una città a misura di ragazzo. E prova ne è proprio il fatto che non ci sono eventi o manifestazioni a loro dedicate e chi prova a scommettere sul capoluogo deve fare i conti con la politica e ad un certo punto decide di andare via. Ed è proprio il caso di FantaExpo che ha scelto di fermarsi per un anno per poi cercare di trovare una nuova casa e in questi mesi di proposte ce ne sono state. Da tanti ma non da Salerno: il Comune si è limitato ad un “mi dispiace” ma non ha mai provato ad avviare un dialogo con giovani che per anni hanno scelto Salerno senza ottenere mai alcun beneficio se non a favore di telecamera come accade in questi casi.