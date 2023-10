Caro Antonio, ora potrai tifare per la nostra Salernitana dalla curva del Paradiso.. un uomo buono, un grande cuore tutto granata che è volato in cielo troppo presto. Il Salerno Club 2010 piange Antonio Zamboli, socio ed amico di tutti, sempre con il sorriso sulle labbra, pronto a scherzare ed a ridere in ogni momento. Affranto il Presidente Orilia, senza parole tutti i membri del sodalizio di via Cacciatore. Questo il ricordo della moglie Antonietta e delle figlie Simona e Mariateresa :Con te se ne è andato un pezzo del nostro cuore, la tua morte improvvisa ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti. Sei stato un grande uomo, un marito affettuoso, un padre esemplare una preziosa esistenza per tutti noi. Ti guarderemo in alto come si guardano le stelle e continueremo ad amarti infinitamente.