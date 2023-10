Tanto tuonò che piovve…Si perchè l’esonero di Paulo Sousa dalla guida tecnica della Salernitana dopo un inizio davvero disastroso (3 punti in otto gare di campionato) era davvero annunciato anche se la tifoseria granata, mai come questa volta, non ha addebitato tutte le colpe all’ormai ex mister granata proprio nel giorno della presentazione del nuovo allenatore Pippo Inzaghi.

Infatti i tifosi hanno addotto varie e tante motivazioni, cercando nel contempo di evidenziare quali erano (o sono state) anche le colpe della società e in questo breve lasso di tempo dall’inizio della nuova stagione nulla lasciava presagire una conclusione del rapporto con l’allenatore portoghese che pure era stato tra gli artefici della salvezza della scorso campionato.

Ma la legge impietosa del calcio, purtroppo, non poteva cambiare ora ed anche i tanti supporter granata con i quali ci siamo confrontati, chiedendo loro di dare una spiegazione logica a quanto successo, sono stati abbastanza determinati. Come l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano che ha il granata cucito addosso: Dice Salzano <E’ l’antica legge del calcio. A pagare è sempre l’allenatore. Che può essere il più bravo in circolazione. Semmai quello che fino a qualche mese prima è stato anche osannato. E’ il caso di Paulo Sousa che in estate era finito nel mirino di grossi club di serie A per l’ottimo lavoro fatto alla guida della Salernitana ma tutti noi ci auguravamo che rimanesse sulla nostra panchina. Ebbene a distanza di poche settimane il mister è stato esonerato ed ha pagato per tutti anche per i tanti errori commessi dalla dirigenza con la quale il rapporto giorno dopo giorno con lui si è incrinato.Ora ci si affida ad un nuovo tecnico, ad un ex campione del mondo come Pippo Inzaghi cui vanno i nostri migliori auguri ma nel contempo è doveroso ringraziare Sousa per il bel calcio che ci ha fatto vedere ed anche ricordare che in serie A ci ha portati Castori mentre Nicola con l’aiuto determinante di Sabatini ci ha consentito di rimanere nella massima serie. Un saluto caloroso a Sousa la riconoscenza per il rapporto che ha saputo creare con la città e l’amore che ha alimentato e fatto crescere nei confronti della nostra Salernitana.

Belle parole quelle di Salzano alle quali si associa il senatore Andrea De Simone. <Daccordissimo con Aniello anche perchè il cambio tecnico lo decide la società dopo i risultati negativi della squadra. Lo fan tutti e lo ha fatto anche la Salernitana ma consentitemi di dire con un comunicato prestampato. Servirebbe molto di più in un ambiente demoralizzato e non solo per la difficile situazione di classifica. che si è creata, purtroppo. E’ tempo di pensare ora che arriva il nuovo allenatore a rinforzare la squadra anche con qualche calciatore svincolato e se si va su google ce ne sono davvero tanti. Purtroppo nel calcio e non solo a Salerno si passa facilmente dall’esaltazione alla demoralizzazione.. Meglio esprimere giudizi più equilibrati proprio per il bene della Salernitana e per cercare di mantenere questa importante categoria>-

Il presidente del Salerno club 2010 Salvatore Orilia, tifoso storico della Salernitana, non si aspettava questa decisione ed è stato quasi telegrafico. <Mister Sousa che salutiamo e ringraziamo per quello che ha fatto a Salerno nella scorsa stagione paga per tutti il difficile momento che, purtroppo, si è creato. Penso che ora per i calciatori non ci siano più alibi. Tutti devono dare il massimo con Pippo Inzaghi a cui diamo il benvenuto augurandogli buon lavoro>. Il commercialista Gabriele Pergamo usa pochi giri di parole: <Il cambio alla guida tecnica era inevitabile dopo le recenti gare disputate senza grinta e idee di gioco palese. Qualcosa si è rotto. Preciso che le qualità di Sousa come allenatore non si discutono, ha fatto un ottimo lavoro nella precedente stagione e regalandoci tante soddisfazioni. Al di là dei risultati negativi attuali Sousa viene messo da parte per le dichiarazioni, credo, di inizio campionato sulle qualità della propria squadra ritenuta indebolita ed anche per le continue frizioni con De Santis. Noi ci aspettiamo molto per l’arrivo di Inzaghi un cambio di rotta fin dalla partita contro il Cagliari e auspichiamo di rivedere la Salernitana grintosa e rabbiosa. Puntualizzo anche che Sousa non è l’unico colpevole della situazione attuale e la società dovrà rivedere alcune scelte, va bene puntare su scommesse e algoritmi ma a questi vanno abbinati calciatori di esperienza. Forza salernitana sempre macte animo.

Luca De Feo giornalaio storico di Piazza Casalbore di fronte allo storico stadio Donato Vestuti dice che Sousa ha meno colpe di tutti. <L’allenaore quando non arrivano i risultati viene messo da parte ma penso che lui sia che forse meritava qualche altra chance. La società ha voluto cambiare dopo otto gare per salvare il salvabile e, dunque, la categoria. Un benvenuto ad Inzaghi sperando che lui riesca nella difficile impresa di risollevare le sorti della squadra. Ci sono ancora tante giornate di campionato e tutto può ancora accadere. Ed io penso che se si cambia registro si riuscirà a salvare questa importante categoria.rinforzando anche la squadra nel mercato di riparazione di gennaio.