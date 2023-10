di Erika Noschese

L’area antistante il Tempio di Pomona sarà intitolata a don Enzo Quaglia. Lo ha stabilito la giunta comunale di Salerno che ha accolto la richiesta avanzata nei mesi scorsi dall’associazione Salernitani Doc e sostenuta dal deputato del Pd Piero De Luca con una petizione che in poche settimane ha raccolto centinaia di firme e ha portato tanti cittadini ad esprimere soddisfazione per la proposta di Salernitani doc. «Il presidente Massimo Staglioli, il direttivo e tutti i soci dell’Associazione Salernitani DOC, emozionati ed orgogliosi ringraziano il Sindaco di Salerno l’Arch. Vincenzo Napoli e tutti i componenti della Giunta per aver raccolto questa istanza, mostrando grande attenzione alla comunità e rispetto dell’identità culturale e civile della città», hanno dichiarato dall’associazione. Il presidente ha poi voluto estendere i ringraziamenti all’arcivescovo di Salerno monsignor Bellandi per aver autorizzato il cambio denominazione tra via Duomo e via Roberto il Guiscardo venga denominata «Trasmettiamo i nostri riverenti ed affettuosi ringraziamenti anche a S.E. Mons. Andrea Bellandi, per la sua fattiva partecipazione all’iter autorizzativo ed a tutta la Curia per aver consentito questa intitolazione ad un grande ed indimenticato sacerdote. Un giorno speciale da ricordare per Salerno ed i Salernitani. Con Salerno nel Cuore», ha poi aggiunto il presidente Staglioli a nome del direttivo.