Il “Caruso Tribute Prize” del Columbus Day parla anche salernitano. La prestigiosa manifestazione, orgoglio italo-americano a New York, ha visto la premiazione dell’avvocato Michele Sarno. Un riconoscimento prestigioso, per premiare personalità che si sono distinte, nei rispettivi campi professionali, nel rappresentare l’italianità. .A partire dal 1971, il Columbus Day si festeggia sempre il secondo lunedì di ottobre, la manifestazione si è svolta il giorno 9.Nel 1905 lo stato del Colorado fu il primo a riconoscere ufficialmente la ricorrenza, ma si dovette attendere fino al 1937 perché il Columbus Day diventasse una festa nazionale, per volere del presidente Franklin Delano Roosevelt.Il Columbus Day festeggia il “compleanno” dell’America ed è anche un tributo al fondamentale apporto che la popolazione italo-americana ha fornito al progresso degli States.

Sono infatti milioni i nostri connazionali che, sulla falsariga di Colombo, hanno sfidato la sorte e affrontato un viaggio lungo e difficile per iniziare una nuova vita negli USA, cambiando di fatto il proprio destino e contribuendo, con il loro “valore aggiunto”, al progresso del Paese.

Fra le migliaia e migliaia di volti sconosciuti ai più non possiamo non ricordare alcune persone italo-americane, che con il loro talento sono riuscite ad emergere nel proprio campo di specializzazione: pensiamo, per esempio, a Martin Scorsese nel mondo del cinema e a Mario Cuomo, uno dei politici americani più importanti del secolo scorso.La Columbus Day Parade è sicuramente l’evento più importante e coinvolgente della giornata, che richiama ogni anno almeno 1 milione di spettatori da tutto il mondo (senza contare quanti la seguono in TV).Si tratta di una parata enorme, colorata, costellata di bande in festa, carri e figuranti suddivisi in circa 100 gruppi per un totale di 35.000 partecipanti.l ruolo del “Gran Maresciallo”, incaricato di condurre le bande musicali, i carri e i gruppi, è prestigioso e onora gli italiani e italo-americani che ne vengono investiti.

“Sono felice e orgoglioso di aver ricevuto questo premio – ha commentato Michele Sarno- e sono certo che anche i salernitani saranno felici di questo riconoscimento. E’ stata una bellissima esperienza per la storica e importante ricorrenza che stabilisce il rapporto tra gli italiani e gli americani. Un grazie a tutti”.