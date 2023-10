Sport Business Forum è un workshop dedicato all’intelligenza collettiva ed in particolare alla gestione del un gruppo di lavoro. Si tratta di un evento di alta formazione che oltre ad Arrigo Sacchi vedrà la partecipazione di altri illustri relatori. Fabio Iannò, vicepresidente internazionale di Moody’s illustrerà gli scenari macroeconomici internazionali e Dietmar Pfeifer parlerà del modello Sudtirol, un esempio di innovazione sostenibile nel calcio. Ma ci sarà modo di trattare le diverse sfaccettature dell’intelligenza collettiva che impatta su una squadra di calcio così come su un’azienda.

“Sacchi richiedeva ai calciatori un impegno estremo in allenamento per sostenere gli sforzi fisici richiesti dal suo <<gioco a zona>>. Potremmo paragonare l’allenamento alla formazione che in azienda dovrebbe servire per migliorare la produttività e la competitività nei mercati – afferma Luca Iovine, fondatore di Gruppo Iovine e presidente dei Giovani di Fenailp. Ma la formazione (quando viene svolta!) è sempre affrontata con questa finalità e con questo impegno, l’impegno che Sacchi richiedeva ai suoi calciatori?”. Oggi ci sono sistemi evoluti di insegnamento, come il training on the job, per rendere la stessa formazione più efficace “e questo è la conseguenza di un interesse reciproco dei lavoratori e dell’imprenditore al miglioramento continuo delle performance individuali e collettive – sostiene l’avv Marco Capece, docente di diritto del lavoro dell’Università di Salerno che parteciperà alla tavola rotonda durante l’evento. “Arrigo Sacchi era promotore di innovazione, per questo richiedeva il miglioramento continuo ai suoi atleti. Non potevamo non sostenere questa iniziativa che sposa tutti i nostri valori, innanzitutto la voglia di fare squadra con gli imprenditori – afferma Antonio D’Auria, founder di Ti Finanzio Azienda”

L’evento è accreditato dai principali Ordini professionali, Commercialisti, Avvocati, consulenti del lavoro, oltre che dalla Camera di Commercio e dal Circolo Canottieri Irno.

Si tratta, infatti, di una iniziativa di natura divulgativa che punta a stimolare l’innovazione culturale in ambito produttivo e professionale.

Sport Business Forum si svolgerà il 26 ottobre dalle 14.30 alle 19 presso l’Hotel Mediterranea. Sarà possibile partecipare sia in presenza che a distanza, con le testimonianze dei relatori sopra citati ma anche di altri professionisti che parteciperanno alla tavola rotonda. L’iniziativa è realizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Fenailp con la collaborazione tecnica e scientifica di Gruppo Iovine.

Gli avvocati che parteciperanno all’evento riceveranno 4 crediti formativi di cui 1 deontologico; i consulenti del lavoro 4 crediti formativi ed i commercialisti 5.

Per registrarsi e prenotarsi all’evento bisogna contattare l’organizzazione dell’evento ai seguenti recapiti: su comunicazioni@gruppoiovine.it 089/7728547 – 335/657641