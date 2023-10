Una sfida contro il tempo, a colpi di precisione. Tra i concorrenti di tutta Italia l’ha spunta la Campania, Salerno. Ernesto Santoro vince il primo posto al “The Battle World Tour 2023” di Hexis, il concorso, durante il quale i partecipanti sono chiamati a misurarsi in prove cronometrate per contendersi il titolo di miglior applicatore d’Italia.

Grande festa per Santoro Creative Hub, l’azienda fondata dai fratelli Ernesto e Ivano, tra i primi in Italia e al mondo a utilizzare la tecnica del wrapping, nonché già scelti dall’Aeronautica Militare per le celebrazioni grafiche del suo centenario. La gara, tenutasi a Milano, in occasione della fiera della comunicazione visiva Viscom Italia 2023, è durata più giorni e Santoro, giocandosela sul filo dei millimetri, porta a casa il titolo di Campione d’Italia. Come in un ring, contro altri applicatori professionisti italiani, è riuscito a posizionare su uno scudo la sua pellicola, sbaragliando la concorrenza: nelle sue mani l’abilità di completare il lavoro senza modificare il disegno riportato sul materiale plastico. Cura del dettaglio, manualità, precisione: Salerno ha vinto con un’applicazione a regola d’arte della quale Santoro Creative Hub è leader da tempo. Organizzato ogni anno dall’azienda francese Hexis, tra le principali al mondo a produrre film in pvc destinati al taglio per plotter e alla stampa digitale di grande formato, come per esempio il car wrapping, ovvero la personalizzazione degli autoveicoli senza ricorrere alle vernici, “The Battle World Tour 2023” è da anni tra le competizioni più ambite tra i professionisti del settore. Santoro riconquista lo stesso titolo già vinto nel 2019.

«È stato uno spettacolo sensazionale: sotto l’attenta analisi di giudici esperti di settore, abbiamo gareggiato lottando contro il tempo. Una battaglia che ci ha messo alla prova sia in termini di velocità, sia di completamento sia di precisione nelle finiture», spiega Santoro, già pronto per nuove sfide.