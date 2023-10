di Erika Noschese

Il Pd in provincia di Salerno è sempre più distante dalla posizione politica della segreteria nazionale guidata da Elly Schlein. La festa dell’Unità provinciale, che ha fatto registrare un grande successo in termini di pubblico e partecipazione, anche grazie al lavoro portato avanti dal segretario provinciale Enzo Luciano, è stata l’occasione per discutere ed affrontare diversi temi ma anche per “comprendere” davvero quanto la guida nazionale del partito sia lontana da Salerno, tanto che ad oggi la città capoluogo non ha avuto ancora il piacere di ospitare Elly Schlein. Ad evidenziare questa lontananza e mala gestio del partito, a livello nazionale s’intende, è il sindaco di Pellezzano Francesco Morra che nei giorni scorsi ha partecipato, a Baronissi, alla Festa Provinciale dell’Unità, organizzata dalla Segreteria Provinciale del Partito Democratico. «In quell’occasione ho avuto la possibilità di portare il mio modesto contributo di Sindaco di un comune medio piccolo, all’interno della discussione sul futuro degli Enti Locali – ha dichiarato il primo cittadino di Pellezzano – Il nostro partito, purtroppo, continua a parlare un linguaggio che è poco comprensibile dai cittadini e, noi amministratori locali, ne abbiamo una chiara percezione perchè la nostra attività, fatta di atti concreti e di decisioni immediate, viene compresa, sostenuta o, anche, criticata. Il vero problema è portare tra i cittadini il messaggio di una Segreteria Nazionale sempre piu’ lontana dalla realtà, preoccupata da equilibri di potere piuttosto che dalla necessità di dare un programma chiaro agli elettori. E’ un Pd che viaggia a due velocità: quella della Regione Campania, della Provincia di Salerno e dei tanti comuni guidati da sindaci del Partito Democratico e quella, invece, dei vertici nazionali del Pd, a cominciare dalla segretaria Elly Schlein». Soddisfatto per il traguardo raggiunto con la Festa dell’Unità provinciale il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante: «Davvero soddisfazione e nuove consapevolezze dopo la due giorni di contenuti e di grande partecipazione alla festa Provinciale dell’Unità che si e’ conclusa sabato sera a Baronissi. È stata un’occasione di incontro e di confronto fra tanti amministratori e militanti, con autorevoli presenze parlamentari, regionali, rappresentanze delle autonomie locali e dei loro vertici. Temi sensibili e di straordinaria attualita’ quelli trattati e seguiti con attenzione ed interesse dai tantissimi presenti: salario minimo, difesa della dignità del lavoro, welfare e sociale, investimenti nella sanità e nella scuola, nella sicurezza e nei trasporti, ambiente e clima, rilancio del PNRR soprattutto nel Mezzogiorno per concretizzare i progetti di investimento nei comuni e nelle periferie, la grande battaglia contro l’autonomia differenziata della destra, autentica sciagura per l’unità nazionale e per il futuro del Mezzogiorno – ha detto Valiante commentando la due giorni di Festa dell’Unità provinciale – Grazie al Partito Democratico di Salerno e di Baronissi, grazie a tutti i bravi relatori e ai giornalisti intervenuti, grazie soprattutto alle tante persone che hanno seguito e partecipato con vivo interesse alla festa».