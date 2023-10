“Al 30 di settembre 2023 gli iscritti in Campania sono giunti a 23 mila rispetto ai 9.300 che erano al 31 dicembre 2022 che già aveva segnato quasi un raddoppio rispetto ai 5500 del 2021. Il tesseramento è un importante indicatore che sancisce una crescita della classe dirigente sui territori di tutte le province”. Lo ha dichiarato il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania commentando i dati sul tesseramento a livello regionale. “Oltre all’indicatore numerico ci conforta moltissimo anche la qualità perché, in un periodo certamente non facile per le forme tradizionali dei Partiti, vedere prendere la tessera a tante persone espressione non solo delle Amministrazioni comunali ma anche della società civile è motivo di orgoglio. La classe dirigente di una Nazione e dei territori non sono soltanto i politici ma lo sono tutti coloro che hanno un ruolo pubblico e sociale. Evidentemente questo primo anno di Governo Meloni ha reso ancor più credibile il progetto di Fratelli d’Italia e desidero ringraziare per il lavoro le nostre espressioni di Governo, i colleghi Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Consiglieri Provinciali, i Sindaci e tutti gli Amministratori locali che quotidianamente ci lavorano insieme a Dirigenti e simpatizzanti di Partito. Quando abbiamo iniziato nel 2013 con questo nuovo progetto eravamo visti come dei visionari temerari ma il tempo ha dimostrato, grazie al contributo di tutti coloro che si sono aggiunti, che con passione e coerenza si poteva fare la storia. Quella storia incarnata da Giorgia Meloni primo Presidente del Consiglio Donna e di Destra. Ora lavoriamo tutti insieme per portare questo modello anche in Regione Campania e nei Comuni – ha dichiarato il senatore Iannone – Il Cambiamento significa sfrattare il clientelismo di De Luca e superare l’assistenzialismo dei 5 stelle. La nostra Regione è una terra, pertanto, più difficile ma noi siamo per le imprese e non per le semplici riuscite”.