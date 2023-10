Simone, il cantante emergente salernitano, vola al Teatro Lyrick di Assisi per la finale del “ProSceniUm” – Festival della canzone d’autore con la canzone “Mistica”, scritta da lui e Marco Canigiula. Attuale, creativo ma soprattutto talentuoso: con la sua determinazione, sensibilità vocale e musicale, Simone, un giovane cantante salernitano, dopo aver superato una lunga selezione fra i 134 artisti iscritti, sarà uno 12 cantautori finalisti che il 21 ottobre 2023 parteciperanno alla quinta edizione di ProSceniUm Festival Città di Assisi, con le loro canzoni suonate dalla ProSceniUm Symphonic Orchestra. ProSceniUm Festival Città di Assisi è un concorso canoro nazionale riservato a cantautori emergenti che presenteranno le loro canzoni, suonate da un’orchestra di 35 elementi, nel teatro più grande dell’Umbria, composto da una sala ad anfiteatro costituita da un’unica platea in grado di ospitare fino a 1000 spettatori. La ProSceniUm Symphonic Orchestra è composta da 35 elementi tra cui, al pianoforte, Roberto Pagani, polistrumentista straordinario che da quasi 20 anni accompagna Claudio Baglioni nelle sue tournée in giro per il mondo. Luca Ward conduce l’Edizione 2023, il più famoso doppiatore italiano e attore di grande talento. Fra gli ospiti che calcheranno il palco nella serata evento del 21 ottobre ci saranno Raf, Karima, Russell Russell, Claudio Cecchetto e Luca Ward. Il traguardo raggiunto da Simone, 19 anni della provincia di Salerno, è davvero importante considerando il numero di artisti presentatosi alle selezioni. Simone presenterà al Festival la sua canzone “Mistica”, scritta da lui e Marco Canigiula, suo produttore. Quello di Mistica è il racconto di una storia d’amore destinata a finire lasciando in mente ricordi che vivono ancora. È una storia che rispecchia le esperienze di tantissimi giovani che, affacciandosi all’amore, trovano paura dopo essere stati portati in alto dalla forza di questa grande giostra dei sentimenti che però a volte lasciano molti lividi, essendo stati completamente sommersi dal grande trasporto emotivo della prima storia d’amore.

L’appuntamento per Simone e la sua canzone “Mistica” con il ProSceniUm Festival Città di Assisi sarà il 21 Ottobre al Teatro Lyrick di Assisi, in Viale Gabriele D’Annunzio, Santa Maria degli Angeli (PG).