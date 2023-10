di Erika Noschese

Quarantamila euro: a tanto ammonta la cifra che il Comune di Salerno ha deciso di destinare all’associazione SalernoInFestival per la realizzazione del progetto Linea D’Ombra Festival giunto alla sua XXVIII edizione e in programma dall’11 al 18 novembre. “L’Amministrazione comunale intende sostenere ed attuare la migliore promozione e diffusione della cultura, mirando alla valorizzazione dell’intero territorio cittadino e offrendo al pubblico occasioni di svago e di confronto”, si legge nella deliberazione di giunta comunale dopo che l’associazione SalernoInFestival, presieduta da Giuseppe D’Antonio, ha chiesto un contributo economico in quanto – stando alla deliberazione – “la manifestazione, sulla scorta del successo riscontrato dalle precedenti edizioni, è alla costante ricerca di opere di qualità e di nuovi talenti nel mondo del cinema e di nuove forme d’arte contemporanea. Promuove una programmazione attenta alle giovani generazioni di cineasti italiani e, alle opere innovative che si impongono all’attenzione internazionale. “Linea d’Ombra” come festival internazionale di cinema presenta una rassegna di cortometraggi, lungometraggi, documentari, anteprime di film indipendenti, rafforzando la conoscenza del nostro patrimonio cinematografico”. L’associazione ha presentato il quadro dei costi-preventivo da affrontare per la realizzazione del progetto, pari ad € 172.500,00 e ha chiesto al Comune l’assegnazione di un contributo di Euro 40.000,00 a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione dell’evento; la gratuita affissione di manifesti e locandine; il gratuito permesso di transito e sosta in zona Ztl per i mezzi della produzione in movimento nel Centro Storico, dalla sede dell’Associazione (Via trotula De Ruggiero) alle location del Festival (Sala Pier Paolo Pasolini-Piccolo Teatro di Porta Catena-Cinema di Fatima); la gratuita occupazione del suolo pubblico dello spazio antistante l’ingresso della “Sala Pier Paolo Pasolini” su Via Lungomare Trieste dal 9 al 20 novembre 2023 per montaggio, esposizione e smontaggio materiale allestitivo del Festival (roll-up, porta brochure, posa cenere da terra ecc.) ; la gratuita occupazione di suolo pubblico in Piazza Portanova dal 3 al 20 novembre 2023 per la collocazione di totem promozionale della dimensione massima di 3mt base x 3mt profondità x 6mt altezza; l’inserimento della manifestazione denominata Linea D’Ombra Festival nei materiali promozionali on line e off line del comune di Salerno. Questo è solo l’ennesima dimostrazione di come si sperperi denaro pubblico senza un valido criterio. Tra le associazioni meritevoli in città c’è sicuramente Salerno Classica Associazione Gestione musica, del violoncellista Francesco D’Arcangelo che, pur essendo riconosciuta dal ministero, non ha mai ottenuto la concessione di spazi comunali nè contributi economici eppure porta, ogni volta, il logo e il nome di Salerno in giro per l’Italia. Salerno Classica, stando a quanto emerge, sembra intenzionata a lasciare la città anche alla luce delle tante richieste ricevute in questi anni proprio per il prestigio che caratterizza l’associazione. Un esempio su tutti, chiaramente, ma la lista di chi attende in vano un riconoscimento è sempre più lunga mentre ad ottenere somme importanti sempre gli stessi nomi, sempre le stesse manifestazioni, sempre gli stessi personaggi.