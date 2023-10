di Erika Noschese

«Questo partito un po’ per volta sta crescendo ovunque, a noi mancava la forza di Salerno, un coordinamento e una presenza. Siamo gente attiva, non siamo persone che aspettano». Lo ha dichiarato l’europarlamentare del Ppe Forza Italia Lucia Vuolo, intervenuta ieri alla presentazione del coordinamento cittadino. «Il professore Fauceglia è attenta, pignola, a volte si incazza ma ben venga perché vuol dire che tiene, ha voglia di fare e vuole trasmettere un messaggio nuovo. Voglio ringraziare tutti, le battaglie che andremo ad affrontare sono molto importanti, inizieremo dalle Europee, arriveranno le Provinciali, le regionali e il Comune di Salerno; spero che per quanto riguarda il Comune è una roccaforte che abbiamo sempre visto lontano e se scegliamo gli uomini giusti, possiamo incominciare questo percorso di crescita e aggregazione per portare quel fortino a noi perché abbiamo gli uomini giusti, abbiamo le donne giuste, abbiamo ragazzi perbene che stanno lavorando tanto – ha aggiunto l’europarlamentare Vuolo – Il mio augurio è quello della crescita, di andare a conquistare tutti quei fortini che in questo momento sono in mano alla sinistra». Ad esprimere apprezzamento per la scelta del coordinamento il Sottosegretario Ferrante: «I nomi che ho sentito sono l’emblema di quello che noi riteniamo essere questo partito che crede nelle competenze, nelle qualità, nel merito; un partito che apre alla società civile, quella sana e in grado di saper fare la differenza rispetto ad un ceto politico referenziale, un ceto che è, purtroppo, capace di riciclarsi in varie forme e sfaccettature – ha aggiunto l’esponente di governo – È importante dire che mi auguro che il nuovo corso del partito a Salerno vada ad insistere sui temi, possiamo contare su un governo amico del sud, della Campania e di questa città e le strutture dirigenziali locali possono fare affidamento sui rappresentanti istituzionali. È fondamentale insistere sul coinvolgimento di chi effettivamente è all’interno dei processi decisionali: ho visitato l’aeroporto di Salerno, pochi sanno che per la realizzazione dell’aeroporto lo Stato investe 26 milioni di euro e non possiamo lasciare alla propaganda del Pd, dei vari De Luca e Alfieri la titolarità rispetto a queste grandi opere che cambieranno il volto di questa città e di questa provincia. Dobbiamo concentrarci sui temi, consapevole e certo che con il coordinamento cittadino avverrà». E poi l’annuncio del congresso provinciale, in programma verosimilmente a febbraio, prima del nazionale: «Prima del congresso nazionale ci sarà quello provinciale, è necessario uno slancio di mobilitazione per un congresso vivo, partecipato che possa coinvolgere tutti». Grande merito per il lavoro fatto fino ad ora a livello territoriale è da attribuire sicuramente a Guido Milanese: «Noi veniamo da una tre giorni entusiasmante in cui Forza Italia ha rilanciato i suoi obiettivi che non sono solo di natura elettorale ma di poter essere presenti sulla nostra città in maniera forte per determinare un cambiamento di rotta; prendere tutti quelli che sono i punti deboli per rilanciarli in maniera costruttiva. Oggi con il coordinamento cittadino mettiamo una pietra d’angolo per lo sviluppo del nostro territorio, c’è grande entusiasmo, molti giovani che si sono avvicinati al partito; Forza Italia giocherà un ruolo sempre più centrale sia a livello nazionale, come ponte per l’Europa e a livello regionale rappresenta la chicca, il fiore all’occhiello del partito nazionale. Con Martusciello portiamo avanti questo rilancio, gli obiettivi sono diversi: con le Europee contiamo di raggiungere la doppia cifra, successivamente la madre di tutte le partite, ovvero le regionali sulla scia avremo finalmente avremo l’opportunità di poterci giocare le carte per il comune di Salerno». Presente ieri mattina a Salerno anche il senatore Francesco Silvestri: «Forza Italia si sta organizzando in tutta la regione Campania, a Salerno il nostro obiettivo è di crescere, tornare alle percentuali di una volta. Sono convinto che ci riusciremo, stiamo facendo un buon lavoro ma la vera sfida sarà il prossimo anno con le europee, un banco di prova, e subito dopo le regionali, sono convinto che Forza Italia guiderà la regione Campania. Forza Italia sta facendo un percorso a tappe e la più importante è il Berlusconi Day: tutta Italia ci ha riconosciuto che la Campania è una delle forze più importanti del partito. A Salerno è una tappa importante per riavere un coordinatore cittadino; sono convinto che sarà grande protagonista, la nostra testimonianza è importante per stimolare voi ad avere fiducia nella politica. Forza Italia deve esprimere il proprio candidato e vincere».