Doveva dare risposte positive a Monza la Salernitana dove arriva praticamente l’ennesima scoppola di un campionato nato male e proseguito peggio. I padroni di casa archiviano la pratica in 18’ minuti: prima Colpani, poi Vignato. I granata sbandano e i brianzoli sfiorano il tris a più riprese. Nel secondo tempo Sousa cambia tre uomini ma si deve arrivare alla mezz’ora per un azione pericolosa con un rimpallo di Dia che sbatte sulla traversa e poi sulla linea. Ci prova ancora il senegalese e il solito Candreva ma senza fortuna. Il Monza nel finale trova ampie praterie e Pirola è costretto a fermare con il braccio un incursione di Colombo, rigore e Pessina cala il tris. Notte fonda in casa granata.