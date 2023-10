Attracchera’ domani mattina al molo Manfredi di Salerno intorno alle 7.00 la Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf) con a bordo 257 persone, tra cui donne e bambini, provenienti, per lo piu’, da Sierra Leone, Bangladesh, Libia, Siria, Pakistan, Egitto e Sudan. I minorenni, a quanto si apprende, dovrebbero essere 57, di cui 27 non accompagnati. Ieri, in Prefettura a Salerno, si e’ tenuta una riunione, presieduta dal neoprefetto Francesco Esposito, per predisporre la macchina dell’accoglienza. Per Salerno, si tratta del trentaduesimo sbarco di migranti.