Tra conferme e new entry, nella mattinata di ieri, Forza Italia ha presentato il coordinamento cittadino che sarà guidato dal professor Giuseppe Fauceglia. Tra le novità, e neanche tanto perchè a conti fatti altro non era che il segreto di Pulcinella, l’ingresso dell’ex consigliere comunale Leonardo Gallo, dapprima parte integrante del centro sinistra, poi all’opposizione con Azione e oggi tra gli azzurri, responsabile dell’organizzazione; a guidare il settore della cultura Vittorio Acocella, da sempre militante di Forza Italia e tra i più attivi all’interno del partito. Sonia Senatore si occuperà del settore politiche sociali ed associazionismo; Alessandra Barone e Cesare Napoli sono stati nominati responsabili della formazione; Antonio Trezza alle Politiche Giovanili; Giuseppe Nuvoli alle politiche del lavoro e tutela dei consumatori; Carmen Ferrajoli e Simona Trabucco si occuperanno del settore Pari Opportunità; ad occuparsi dei rapporti con gli ordini professionali saranno Vincenzo Indelli e Fabiana Gattola; Giuseppe Balbi alle politiche industriali e attività produttive: Giuseppe Balbi; Francesco Passaro è il referente per l’Unisa; ad occuparsi dei rapporti con i media e della comunicazione è Franco Opromolla; Alfonso Mignone si occuperà di portualità; per il movimento femminile la scelta è ricaduta su Paola Capone; Celeste Torre per i seniores; ad occuparsi di enti partecipati e bilanci Renato Vicinanza, Salvatore De Lucia e Antonio Opromolla; a capo della sanità l’ex consigliere comunale Ciro Russomando e Lorenzo De Donato; Urbanistica ed Ambiente è stato affidato a Massimo Cuoco; lo sport a Vincenzo Senatore mentre la scuola a Melania Santarcangelo. Altrà novità riguarda la divisione del territorio: Massimo De Fazio si occuperà della circoscrizione Salerno centro; Cristian Santoro della circoscrizione rioni collinari; Vincenzo Guglielmelli della circoscrizione Irno: Vincenzo Guglielmelli e Alain Fortunati per la circoscrizione Oriente. « È una grande novità, dopo il 1994 nessun partito abbia più una struttura organizzativa orizzontale. Io ho copiato la struttura dei vecchi partiti, ci saranno competenze di tipo orizzontale per la scuola, formazione, portualità e turismo, sviluppo economico e ognuna di queste materie sono affidate a professionisti con un impegno costante nella città. L’idea è quella di superare una città in profonda stagnazione in termini di idee, di sviluppo e proposte; non vogliamo contrapporre nulla ma dare una nostra idea del futuro, come recita lo slogan che caratterizza questa giornata, un intento non facile, addirittura titanico perché a Salerno ci sono altri sentimenti caratterizzati dal sistema, dal clientelismo, della sfiducia ma la politica deve scommettere sulla fiducia e senza idee non possiamo garantire nulla ai nostri concittadini. Salerno deve essere una città vivibile, europea davvero e non un sistema di potere calcificato, solidificato e senza speranze», ha dichiarato il coordinatore cittadino Giuseppe Fauceglia.