Salerno non è una città a misura di cultura. Quelle poche strutture che ci sono, siano esse pubbliche o private, non ricevono alcun sostegno dall’amministrazione comunale e nulla viene fatto nell’ottica di una salvaguardia. Così, nella giornata di ieri il Dandy Caffè Letterario di via Lungomare Marconi ha annunciato la volontà di abbassare definitivamente le saracinesche. Al momento i titolari non hanno reso note le motivazioni di questa chiusura che era nell’aria già da diverso tempo ma sicuramente l’aumento delle materie prime, dei costi di energia hanno contribuito nettamente alla scelta. «Amici, purtroppo stiamo donando tutti i nostri amati libri, passate a prenderne uno o più di uno, adottateli e teneteli nelle vostre case!», hanno scritto dal Dandy utilizzando i canali social. Non si è fatta attendere la reazione dei clienti rispetto ad una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca a molti: «L’ennesimo posto delizioso che chiude,che peccato! In bocca al lupo per tutto ragazzi », ha scritto un utente. «Notizia questa, mi lascia senza parole! Il vostro era un centro culturale non un semplice bar. Sono dispiciuta!», ha scritto invece Ania.