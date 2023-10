Soddisfazione e nuove consapevolezze dopo la due giorni di contenuti e di grande partecipazione alla Festa provinciale dell’Unità che si è conclusa ieri sera a Baronissi.

“È stata un’occasione di incontro e di confronto fra tanti amministratori e militanti, con autorevoli presenze parlamentari, regionali, rappresentanze delle autonomie locali e dei loro vertici.

Temi sensibili e di straordinaria attualità – ha scritto, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, Gianfranco Valiante, sindaco di Baronissi – quelli trattati e seguiti con attenzione ed interesse dai tantissimi presenti: salario minimo, difesa della dignità del lavoro, welfare e sociale, investimenti nella sanità e nella scuola, nella sicurezza e nei trasporti, ambiente e clima, rilancio del PNRR soprattutto nel Mezzogiorno per concretizzare i progetti di investimento nei comuni e nelle periferie, la grande battaglia contro l’autonomia differenziata della destra, autentica sciagura per l’unità nazionale e per il futuro del Mezzogiorno.

Grazie al Partito Democratico di Salerno e di Baronissi, grazie a tutti i bravi relatori e ai giornalisti intervenuti, grazie soprattutto alle tante persone che hanno seguito e partecipato con vivo interesse alla Festa“.