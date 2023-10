di Erika Noschese

Istituire un servizio urgente di pattugliamento della polizia municipale a tutela della sicurezza urbana e mirato ad identificare le persone che bivaccano ed arrecano fastidi ai cittadini e deturpano i luoghi. Questa la richiesta avanzata al sindaco Vincenzo Napoli, al capostaff Enzo Luciano e all’assessore Claudio Tringali dai consiglieri comunali del Psi che intervengono in merito alla mancata attenzione riservata a Villa Carrara e al Santuario Madonna del Carmelo. «Vista la situazione venutasi a creare, a causa della presenza costante di vagabondi che dimorano e bivaccano per l’intera giornata presso i luoghi indicati si chiede di intervenire energicamente in merito, al fine di ristabilire le comuni regole del vivere civile – hanno scritto i consiglieri Di Popolo, Willburger e Avella – La Villa Carrara e gli annessi giardini sono stati teatro di atti osceni, commessi in pieno giorno ed è diventata dimora di avventori vagabondi che stazionano quotidianamente ed anche in orari notturni, usando i giardini come wc all’aperto tanto che un cittadino del condominio adiacente ha ripreso un vagabondo nell’atto di compiere i propri bisogni corporali all’aperto e in pieno giorno. Tale video gira sui social con conseguente danno all’immagine della città e dell’amministrazione». I consiglieri socialisti hanno evidenziato che analoga situazione si registra sul sagrato del centralissimo Santuario della Madonna del Carmelo, divenuto ormai luogo di bivacco per persone per lo più straniere, dedite al consumo di bevande alcoliche durante l’intera giornata e protagonisti di continui diverbi ed animate dispute. Anche in questo caso, un luogo simbolo della città capoluogo che viene utilizzato come wc per urinare e non solo. Una soluzione denunciata più e più volte dai residenti della zona e testimoniato anche attraverso queste colonne con un report fotografico che dimostra lo stato di degrado e di abbandono in cui versa la Villa. Ad oggi dal sindaco Napoli nessuna replica alle polemiche di questi giorni ma è ormai evidente il cambio di passo con proposte che dovrebbero stravolgere la gestione del verde pubblico alla luce delle tante difficoltà da mesi messe in evidenza. «Siamo contenti di questa proposta che parte da un gruppo di maggioranza, questo significa che la verità non può più essere nascosta, significa che quanto da noi denunciato in questi mesi è talmente evidente che anche la maggioranza deve prendere provvedimenti senza tentare di nascondere la polvere sotto il tappeto», ha detto un residente della zona commentando la proposta dei socialisti.