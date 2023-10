“Giocherà Ochoa in porta, non c’è nessun dubbio. Candreva potrebbe giocare anche dall’inizio mentre Coulibaly ha un minutaggio ridotto nelle gambe ma verrà con noi e potrà darci una mano”. Lo ha detto Paulo Sousa presentando la sfida tra Monza e Salernitana. Ai suoi, ancora in cerca della prima vittoria in campionato, il tecnico chiede “convinzione e fiducia” ricordando che “in questo periodo stiamo soffrendo gli episodi sfavorevoli che avvengono durante le partite”. “La gara di domani sarà molto diversa da tutte le altre – ha aggiunto Sousa -. Raffaele Palladino è un allenatore giovane che fa giocare molto bene le sue squadre. Hanno messo in difficoltà avversari importanti quindi servirà concentrazione e disponibilità fisica per tutto l’arco della partita. Dobbiamo fare una buona prestazione a livello strategico dando continuità alla qualità del gioco che presentiamo ma migliorando l’efficacia sotto porta. Dovremo essere molto forti sul corridoio centrale, dove loro sono molto bravi a inserirsi, e sulle fasce chi vincerà maggiormente i duelli si avvicinerà alla vittoria perché in quella zona si trovano maggiori spazi”. Il mister ha quindi concluso: “Dobbiamo avere più convinzione e fiducia in quello che facciamo. La squadra si allena molto bene, abbiamo fatto una settimana di lavoro di grande qualità e i ragazzi hanno voglia di conquistare la vittoria. Più la famiglia è unita e più sarà facile ottenere risultati. I nostri tifosi ci danno grande forza ovunque giochiamo e noi vogliamo ripagarli e renderli orgogliosi a partire già da domani in maniera piena. Dobbiamo focalizzarci su tutto ciò che controlliamo”.