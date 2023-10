La città di Salerno si prepara ad accogliere un nuovo sbarco di migranti. Nella giornata di lunedì attraccherà nel porto commerciale cittadino la Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, che nella giornata di ieri ha salvato 258 persone, tra cui donne e bambini, che si trovavano su due imbarcazioni di legno inadeguate alla navigazione. Il salvataggio è avvenuto alle prime ore del mattino e i superstiti sono stati avvistati direttamente dal team a bordo che, dopo aver valutato la situazione e informato le autorità competenti, ha eseguito il soccorso. “I sopravvissuti – informa la ong – hanno raccontato di essere partiti dalla Libia ieri sera. Ora sono tutti al sicuro a bordo della nave di Msf e il team si sta prendendo cura di loro. La Prefettura di Salerno ha già messo in moto la macchina dell’accoglienza che si prepara a gestire il 32esimo sbarco nel porto di Salerno. Già le scorse settimane l’amministrazione comunale aveva lanciato l’allarme per la mancanza di posti letto e ora l’assessorato alle Politiche Sociali è già al lavoro per individuare nuove strutture in cui sistemare i minori non accompagnati, qualora dovessero essere presenti a bordo.