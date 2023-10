La consigliere comunale di opposizione avvocato Colomba Farina ha realizzato un’interrogazione rivolta al sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio comunale per le criticità che riguardano il parco urbano di San Marzano sul Sarno, “a distanza di quasi un anno, sono costretta in qualità di consigliere comunale a rimarcare le grandi criticità che ancora oggi sussistono all’interno del parco urbano, centro di grandi eventi e polmone di tutta la comunità” commenta Farina.

Presenza di rifiuti nel parco urbano

Continua, “si tratta del fiore all’occhiello del nostro paese che versa in condizioni comatose e precarie dal punto di vista igienico sanitario”. Prosegue Farina, “il luogo, fino a qualche anno fa, era punto di attrazione per la nostra comunità e non solo”.

Spazio chiuso all’accesso per i passanti

Farina spiega nel dettaglio quali sono le criticità del parco urbano: “Il manto erboso è quasi inesistente; nell’ambito igienico sanitario i wc sono completamente vandalizzati, i lavabo sono inutilizzati; c’è presenza di tombini pericolosi e ci sono perdite d’acqua; il laghetto artificiale ormai è diventato uno stagno, visto lo stato di decadimento delle pompe di ricircolo dell’acqua;

Laghetto artificiale

Presenza di tombini pericolosi

ci sono le panchine rotte e staccionate rovinate; il chiosco è in condizioni fatiscenti; c’è scarsa illuminazione serale; la collinetta è senza staccionata dunque è pericolosa per i passanti. Conclude Farina, “ritengo che non sia questo il modo di conservare e trattare un luogo della nostra comunità”. In basso sono presenti le foto che evidenziano le criticità descritte dal consigliere Farina.