di Oreste Mottola

È finalmente arrivato il giorno tanto atteso dall’Associazione “Persano nel Cuore” e da Alduino di Ventimiglia, insieme a tutti coloro che negli anni hanno seguito appassionatamente le vicissitudini e il salvataggio degli ultimi esemplari in purezza dei cavalli appartenenti alla “Razza Governativa di Persano”. Salvataggio caratterizzato da numerosi, complessi e faticosi trasferimenti, per giungere infine alla meta tanto agognata: ritornare a Persano, il luogo di origine di quest’affascinante epopea equestre che è stato anche protagonista di rilievo nella storia del nostro Paese. Il giorno 8 ottobre 2023 i Persano tornano proprio a Persano, compiendo il loro primo ufficiale ingresso a casa dopo 50 anni di irrequieto girovagare da quando avvenne il loro esodo. L’avvenimento costituisce un evento di rara importanza, dal punto di vista della storia, del sofisticato tema della biodiversità e della tradizione. La quale trova nel binomio “Cavalli-Persano” una continuità di fatto, antica e attuale allo stesso tempo. Pertanto, l’Associazione “Persano nel Cuore” con il Presidente Antonio Magrini e il Principe Alduino di Ventimiglia di Monteforte, hanno organizzato una manifestazione di cui il programma è illustrato di seguito, corredato da alcune brevissime note operative. All’evento saranno presenti i sindaci delle cittadine confinanti con il comprensorio di Persano ed è in attesa di conferma la presenza dell’ambasciatore del Regno dell’Arabia Saudita, che negli Anni ’50 e 60 del secolo scorso ha donato stalloni e fattrici destinati all’evoluzione della Razza Governativa di Persano. Attesa la conferma della presenza anche del ministro della Difesa, Crosetto, giacché tutta questa operazione è stata possibile grazie all’apporto determinante del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana.

Programma della manifestazione “I Persano tornano a Persano”.

Parte pubblica della manifestazione: ore 08.30 Riunione operativa con caffè nella piazzetta del Borgo di S. Lazzaro. La riunione è tenuta dal Principe Alduino di Ventimiglia di Monteforte; partecipano i giumentari con le amazzoni e i cavalieri che hanno preventivamente chiesto di accompagnare la “Mandra” ai parchi della Menanova; ore 09.00 Santa Messa presso il Borgo di S. Lazzaro; ore 09.30 “Bicchiere della Staffa”. Tutti in sella per il “Bicchiere della Staffa” e predisporsi con cuore gioioso alla conduzione della “Mandra”; ore 09.45 Ingresso ufficiale della “Mandra” a Persano, alla presenza di vari media di comunicazione sia nazionali che internazionali.

Trasferimento della “Mandra”:

Dai recinti di riunione ai pascoli di Persano il percorso comprende l’attraversamento di Borgo S.Lazzaro e poi l’ingresso ufficiale a Persano, entrando proprio dall’antico e originale posto di guardia sito a Nord del comprensorio.il percorso comprende l’attraversamento di Borgo S.Lazzaro e poi l’ingresso ufficiale a Persano, entrando proprio dall’antico e originale posto di guardia sito a Nord del comprensorio. Tale percorso si svolge su una parte del viale Gioacchino Murat per raggiungere i pascoli della Menanova. L’ingresso della “Mandra”, data l’importanza dall’evvenimento, sarà filmato per fini storici, documentali e divulgativi. Presso il Palazzo Reale si svolgerà poi la parte provata dell’evento, su invito. avalli faranno il loro ingresso nel comprensorio di Persano guidati da 5 giumentari, e dai cavalieri che li accompagneranno al trotto fino ai parchi della Menanova.

L’ingresso sarà guidato da Antonino Gallotta, Presidente onorario e Fondatore dell’Associazione “Persano nel cuore”, anche figlio di uno dei caporazza di Persano, insieme a Cosimo D’Orazio caporazza di Persano fino al 1972, anno in cui i cavalli sono andati via.