di Erika Noschese

La notizia circa il trasferimento dell’Ufficio Igiene da via Settimio Mobilio all’istituto Focaccia arriva come un fulmine a ciel sereno e, di conseguenza, senza un confronto con gli “addetti ai lavori”. Dalla dirigente scolastica al personale nessuno era a conoscenza della decisione assunta dal Comune per trovare una nuova sistemazione dopo l’abbandono della struttura di via Mobilio e, fino ad oggi, non vi sarebbero ancora informazioni certe nè una data di inizio del trasferimento. La dirigente scolastica Maria Funaro, stando a quanto emerso, avrebbe già manifestato la sua preoccupazione in quanto, ogni giorno, è costretta a fare i conti, così come tante altre scuole della provincia di Salerno e del capoluogo, con la carenza di spazi a fronte di un numero elevato di nuovi iscritti e la necessità di nuove sistemazioni per offrire agli studenti ogni possibilità per proseguire al meglio il percorso di studi avviato. La struttura, di proprietà del Comune, nel mese di settembre 2023 è stata messa all’asta per la necessità dell’amministrazione di fare cassa e fronteggiare le difficoltà che sembrano aver portato l’ente sull’orlo del pre dissesto economico. L’ex Ufficio di Igiene e Profilassi diventerà infatti un condominio. Uffici messi in vendita per 5.500.000,00 euro senza, evidentemente, trovare prima soluzioni alternative. Ad oggi, l’unica possibilità è quella di trovare spazio all’interno di un istituto scolastico e così è stato fatto ma senza avviare una seria interlocuzione con la scuola per capire anche quali sono le criticità dell’istituto in questione e come intervenire.