“Condivido pienamente l’appello dei Sindaci della Costiera Amalfitana per modificare il Codice della Strada e prevedere la possibilità di istituire una Ztl territoriale per razionalizzare e limitare nel caso il traffico lungo la statale Amalfitana 163.

Ho presentato nei mesi scorsi un’apposita proposta di legge sul punto. Ripresenterò degli specifici emendamenti nel prossimo provvedimento utile in discussione alla Camera, auspicando un sostegno ampio e trasversale di tutte le forze politiche, anche di maggioranza, su questa esigenza che riguarda la sicurezza della circolazione in un’area splendida ma fragile del nostro territorio”.

Lo ha dichiarato in una nota l’on. Piero De Luca.