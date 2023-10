Sport Busines Forum è un workshop dedicato all’alta formazione che vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra i quali oltre Arrigo Sacchi, Fabio Iannò, vicepresidente internazionale di Moody’s e Dietmar Pfeifer amministratore Delegato dell’Fc Sudtirol, la squadra di Bolzano che milita nel campionato di calcio di serie B.

L’evento è patrocinato dai principali Ordini professionali cittadini, Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro ed anche dagli Odontoiatri, oltre che dalla Camera di Commercio e dal Circolo Canottieri Irno.

Come mai tutto questo interesse intorno all’ex, grandissimo, allenatore della Nazionale Italiana di calcio e del Milan?

“L’evento vuole proporre un modo differente di guardare al lavoro e potremmo dire anche alla società. C’è bisogno di intelligenza collettiva e quindi di agire pensando non solo alle proprie risorse ed ai propri limiti ma anche al potenziale ed alle necessità del gruppo di appartenenza, che sia uno studio professionale, un’azienda, una squadra o un’intera comunità.

Sacchi nel calcio ha stravolto l’abitudine dei calciatori a pensare a livello individuale anteponendo il gruppo al singolo. Sembra una banalità, trattandosi di sport di squadra ma non lo era affatto. Il tema per analogia riguarda le aziende ma anche gli studi professionali (quale che sia la specializzazione) che non sempre sono in grado di valorizzare le diverse competenze e che spesso si riducono a condividere le spese”. Ad affermarlo è Luca Iovine, ideatore dell’evento e presidente nazionale del Gruppo Giovani imprenditori di Fenailp.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’avvocato Paolino, presidente dell’Ordine degli avvocati di Salerno, che in merito afferma: “Gruppo e collaborazione sono temi di grande interesse, spesso trascurati e Sacchi è un maestro. L’unione ed il gruppo fanno la forza anche tra gli avvocati e, fin dall’inizio della mia carriera, ho portato avanti questo principio, per valorizzare le diverse intelligenze dei partner di studio. Lavorare su questi aspetti è strategico perché può migliorare la qualità complessiva della nostra categoria”

Sport Business Forum è dunque una iniziativa di divulgazione culturale che vuole offrire spunti ed opportunità di cambiamento a professionisti ed imprenditori, oltre che ai dirigenti sportivi.

L’evento si svolgerà il 26 ottobre dalle 14.30 alle 19 presso l’Hotel Mediterranea. Sarà possibile partecipare sia in presenza che a distanza, con le testimonianze dei relatori sopra citati ma anche di altri professionisti che parteciperanno alla tavola rotonda.

L’evento è realizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Fenailp con la collaborazione tecnica e scientifica di Gruppo Iovine.

Gli avvocati che parteciperanno all’evento riceveranno 4 crediti formativi di cui 1 deontologico; i consulenti del lavoro che parteciperanno all’evento riceveranno 4 crediti formativi.

Per registrarsi e prenotarsi all’evento bisogna contattare l’organizzazione dell’evento ai seguenti recapiti: su comunicazioni@gruppoiovine.it 089/7728547 – 335/657641