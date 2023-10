Sinergie in Rete avvia una collaborazione con Quantic Bi, una start up innovativa fondata dai professionisti paganesi Alfonso Campitiello e Walter Cascone.

Nello specifico la start up ha ideato Quantic BI, un template Bootstrap 5 che si propone di trasformare i dati aziendali in valore. La sua missione è contribuire alla digitalizzazione dei processi decisionali aziendali previsti dal Piano Nazionale “Transizione 4.0”. Quantic Bi mira a rendere fruibili i dati aziendali per consentire al management e alla proprietà aziendale di prendere decisioni basate sui dati. Le analisi e i report sono personalizzati in base alle esigenze della direzione aziendale e l’accesso ai servizi è disponibile da qualsiasi luogo tramite connessione internet. L’interfaccia è anche accessibile da smartphone e tablet. L’utilizzo dei dati può portare a spunti per l’innovazione e lo sviluppo di nuove soluzioni, nonché a decisioni più efficienti e competitive. Prendere decisioni basate sui dati aiuta a mitigare i rischi associati alle scelte aziendali e consente di monitorare e valutare l’impatto delle decisioni nel tempo. Inoltre, l’analisi dei dati permette di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, ottimizzando i costi e massimizzando l’efficienza.

Una nuova partnership che valorizza le competenze del territorio e tende a migliorare le prestazioni delle imprese per renderle sempre più competitive ed innovative.