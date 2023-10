Anche per il 2023 il “Cinquana – Spirto Italiano” si conferma tra i primi 200 migliori bar al mondo secondo la classigico “Top 500 Bars”. Il concetto di “Lasciati andare” riconosciuto in tutto il pianeta.

La classifica internazionale, che valuta i 500 migliori cocktail bar in tutto il mondo, anche quest’anno inserisce il cocktail bar all’italiana di Pagani tra i migliori 200 bar del globo terrestre, precisamente alla 198esima posizione. Un risultato enorme per un bar della provincia italiana.

Top 500 Bars, progetto creato da Anthony Poncier, aggrega dati da centinaia di fonti su Internet, in oltre 20 lingue diverse, in ambito cocktail bar. Non solo opinioni di esperti, come giornalisti e addetti ai lavori, ma anche piattaforme online e motori di ricerca che aggregano giudizi completando quindi a 360° questo importante databa-se. Un sistema che ha permesso di riunire il maggior numero di punti di vista, creando un elenco di migliaia di bar in lungo e in largo per il pianeta. Ebbene, tutti questi dati sono stati elaborati da un algoritmo per stabilire una classifica di 500 bar, fatta da persone per persone, perché alla fine tutte le opinioni contano.

Opinioni che anche quest'anno hanno premiato il "Cinquanta – Spirito Italiano". Un progetto che in soli 2 anni di vita è riuscito a scalare le vette dei cocktail bar internazionali ma soprattutto a scardinare i pregiudizi sui bar di provincia. "Ritmo, squadra, impegno. Insieme siamo una forza, insieme suoniamo la musica di ogni successo! Grazie al nostro team e grazie ai nostri amici che ogni giorno supportano il nostro progetto" hanno dichiarato all'unisono Alfonso Califano e Natale Palmieri, le due colonne portanti del progetto "Cinquanta".

Un progetto che quest’anno ha visto la sua presenza in contesti internazionali come Londra, Hong Kong, Singapore, New York ed ora alle Maldive. Un tour che consente al “Cinquanta – Spirito Italiano” di essere un ambassador dell’italianità e di portare la filosofia del cocktail bar all’italiana in giro per il mondo.

Ma per il futuro sono in arrivo tante altre novità: dai nuovi drink ad un nuovo food menù, dai live di spessore alle guest internazionali nel settore cocktail bar.

Al Cinquanta, quindi, “Lasciati andare” sarà un imperativo anche per il futuro.

Cinquanta – Spirito Italiano è un cocktail bar all’italiana nato nel 2021 a Pagani, in provincia di Salerno. Nel 2021 Gambero Rosso lo inserisce tra i “Bar d’Italia” mentre BarGiornale lo elegge a “Bar Rivelazione d’Italia”. Nel 2022 e nel 2023 viene nominato tra i primi 200 bar al Mondo da “500 Top Bar”. Nel 2022 colleziona il secondo posto come “Miglior Bar Team d’Italia” secondo BarGiornale; nuovamente inserito tra i “Bar d’Italia” secondo Gambero Rosso; il general manager Natale Palmieri si classifica al 2º posto alla WorldClass Italia; il bartender e direttore di sala Emanuele Monteverde si classifica al 2º posto Patròn Perfectionist Italia.

