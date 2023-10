Enzo Sica

Riconfermarsi nello sport non è mai facile se poi il successo arriva dalla squadra della Salernitana, veterani di calcio, il tutto assume certamente un altro aspetto da non sottovalutare assolutamente. Ed i complimenti che si sono sprecati (e si sprecano) per il tecnico Ludovico Lanzilli e la sua squadra sono alla fine tutti meritati.

Forse non era mai successo che un bis tanto importante ed anche inseguito fosse arrivato subito, l’anno successivo, ma la vittoria contro l’Ascoli nella finale di Sansepolcro assume una valenza da non sottovalutare. In campo c’erano gli over 50 che nel week end tra il 16 e il 17 settembre hanno tenuto alto il nome della nostra città, di Salerno dimostrando di non essere inferiori alle altre squadre e dietro tutto c’era anche il patrocinio della società granata che fa capo al presidente Danilo Iervolino e all’amministratore delegato Maurizio Milan che ha preso subito a cuore l’avventura di questi che hanno tenuto e portato alto il nome di Salerno con la raffigurazione sulle magliette granata dell’ippocampo che faceva bella mostra sul petto..

Bravi davvero i veterani granata visto che dopo il successo conseguito a Bergamo a distanza di tre mesi è arrivato il tanto atteso bis in terra Toscana con questo torneo a 16 squadre che si è svolto in provincia di Arezzo.

Ed i calciatori salernitani indossando la gloriosa maglia granata hanno ottenuto il primo posto fregiandosi ovviamente dello scudetto con tanti importanti successi ottenendo dapprima la qualificazione alla seconda fase, quella della eliminazione diretta che ha condotto, poi, alla tanto attesa ed agognata finale.

La squadra di Lanzilli è stata sempre sul pezzo riuscendo a battere i padroni di casa in semifinale e confermandosi, poi, campione d’Italia con il successo finale su un Ascoli ostico ma che alla fine ha dovuto soccombere ai granata anche se con il minimo scarto di 1 a 0.

Ed eccola i campioni d’Italia, la squadra squadra della spedizione aretina che ha dato visibilità ancora una volta alla nostra città in questa manifestazione. Antonio Rufo, Vincenzo Bassi, Fausto DI Feo, Gilberto Vaccaro, Massimo Esposito, Nino Romeo, Marcello Di Giuseppe, Marco Nobile, Angelo Giudice, Demetrio Pisacreta, Gaetano Barbarito, Lucio Gallo, Raffaele Avallone, Alfonso Zucaro oltre naturalmente al coach Lanzilli che ha plasmato a dovere questo team.