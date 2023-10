È sempre più depauperata l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese a Battipaglia. Questa volta, si tratta delle dimissioni dell’assessore Silvana Rocco che aveva le deleghe alla Cultura, alla Pubblica Istruzione, alla Gentilezza ed

alle Pari Opportunità ed alle Politiche Scolastiche. Silvana Rocco si è gentilmente dimessa, dunque, lasciando l’incarico di governo. La decisione è stata presa per motivi familiari, ma la cosa fa già molto discutere in città con esponenti politici che adesso chiedono che sia l’intera amministrazione ad andare a casa, anche alla luce delle recenti diserzioni da parte di vari rappresentanti della maggioranza. Cecilia Francese accusa il colpo e affida ai social parole di rispetto alla ormai ex collega: «Di fronte alle motivazione riportate nella nota di dimissioni – dice la sindaca – non ho potuto che prendere atto della sua decisione, confermando l’immutata stima e fiducia nei suoi confronti e ringraziandola per l’impegno ed il lavoro svolto. Desidero esprimere gratitudine nei confronti di Silvana per la collaborazione ed il lavoro fatto con onestà, competenza, creatività e grandi capacità organizzative; sotto gli occhi di tutti l’incisivo contributo dato alla realizzazione del programma “culturale” dell’intera coalizione. Quello che ora mi sento di formulare è un sincero augurio per la “nostra” Silvana e, dopo tutto il grande lavoro fatto, spero resti al fianco della nostra Amministrazione anche ora che ha deciso di lasciare l’incarico in Giunta. A conferma di ciò la dottoressa Rocco ha garantito il suo supporto per il 2024 alle manifestazioni “Il Maggio dei Libri” e “School Workshop on Climate Change”, a cui tanto lavoro ha dedicato». Aria di crisi in casa Francese? Probabile, ma di certo c’è che la questione rimpasto si fa sempre più concreta.

art.cal.