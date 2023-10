Poteva finire in tragedia la disavventura capitata oggi, martedì 3 ottobre, in prima mattinata, alla Stazione Marittima di Salerno.

Solo grazie ai volontari dell’Humanitas è stato tempestivamente salvato un bambino che stava per annegare in quei pochi centimetri che separavano il pontile dello scalo dalla nave da crociera.

Il piccolo stava correndo, quando improvvisamente è finito in acqua. E’ caduto in un punto dove era molto difficile tenersi a galla e soprattutto provare ad aggrapparsi per non andare a fondo.

Gli operatori dell’Humanitas – tra le urla disperate dei familiari del bambino e degli astanti – si sono precipitati sul posto e con l’ausilio di una corda, e soprattutto con tanto sangue freddo, hanno salvato il piccolo riportandolo sano e salvo, sulla terraferma.

Per lui, solo un grande spavento, per tutti un grosso sospiro di sollievo, anche se – come sottolineato dal presidente dell’Humanitas, Roberto Schiavone – si ripropone il problema della mancanza di un assistente sanitario a disposizione dei crocieristi.