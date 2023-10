Enzo Sica

L’acqua calda delle docce? No, ci dispiace è un optional che in questa città, con questi impianti sportivi fatiscenti come il Palatulimieri non è possibile avere. Anzi, gli atleti della Roller Salerno, in particolare, hanno dovuto interrompere gli allenamenti per questa criticità assurda evidenziando anche che tra solo dodici giorni (il 14 ottobre) è in pericolo addirittura la prima gara della stagione di questa squadra, quella di Coppa Italia contro il Matera.

Docce fredde, signori, dallo scorso 22 settembre. Il guasto di un pezzo della pompa della caldaia ha mandato in tilt tutto il sistema e bisogna solo servirsi dell’acqua fredda. Ma non è possibile e, dunque, tutto fermo.

La direzione degli impianti sportivi, tempestivamente avvisata, ha effettuato tutti gli adempimenti per la sostituzione del pezzo rotto ma che finora, dicono, non sia ancora arrivato.

Ed eccoli dunque i disagi (tanti) per la Campolongo Hospital Roller Salerno, squadra di serie A2 di hockey su pista che, giocoforza, ha dovuto interrompere gli allenamenti sia della prima squadra ed anche degli under 19 alla luce del fatto che qualche atleta, facendo la doccia fredda al termine degli allenamenti, si era anche ammalato.

Dal Comune di Salerno, dagli organi preposti alla risoluzione di questo e di altri problemi sugli impianti sportivi fatiscenti, arrivano pochissime notizie. . Questa la voce che filtra e che certamente non va presa come oro colato visto alla luce del fatto che gli impianti sportivi cittadini cadono a pezzi e il Palatulimieri in particolare, dove gioca la squadra cara oggi al presidente onorario GIanfranco Camisa che con questa società ha fatto la storia dell’hockey e che rappresenta la città di Salerno nel panorama hockeistico nazionale e in passato il nome della nostra città è girato anche anche in campo internazionale. Diciamolo a chiare lettere: la Roller Salerno è stata (ed è) una realtà nel panorama sportivo salernitano insieme a tanti altri sport cosiddetti minori (che poi minori non lo sono mai stati) ma sono passati sempre in second’ordine.

La rabbia per quello che sta accadendo è, dunque, tanta da parte della dirigenza della Roller e se ne fa portavoce il presidente attuale Peppino Giudice, anche lui da anni calato nella realtà della squadra di hockey salernitano. Dice il massimo rappresentante:.