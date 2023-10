Cerimonia d’insediamento per il nuovo procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia. Il nuovo capo dell’ufficio, che succede a Giuseppe Creazzo dopo quasi un anno e mezzo in cui il ruolo del procuratore uscente e’ stato ricoperto dal facente funzioni Luca Turco, ha giurato in aula di tribunale, come da prassi. Successivamente, si e’ tenuta una presentazione, a cui hanno partecipato anche le autorita’ cittadine, che ha visto la presenza anche del procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo. Spiezia, 60 anni, napoletano, prima di essere nominato procuratore capo di Firenze ha lavorato come pubblico ministero a Salerno, alla Direzione Nazionale Antimafia ed e’ stato membro nazionale italiano presso Eurojust.