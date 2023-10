Nella zona dei Campi Flegrei una forte scossa di magnitudo di magnitudo 4.0 della scala Richeter, è stata avvertita alle 22,08 in tutta la città di Napoli. Il sisma è stato anticipata da un boato che ha fatto tremare i palazzi e la gente spaventata è scesa in strada. La terra ha tremato ad un profondità relativamente bassa con la scossaavvertita distintamente nei comuni dell’area flegrea e nei quartieri della città di Napoli, anche del centro storico, nonché dei quartieri di Bagnoli, Pianura, Agnano, Fuorigrotta, Vomero, Arenella, Rione Alto. Molte persone hanno lasciato i propri appartamenti e sono scese in strada. Sono subito scattati i controlli da parte dei Vigili del Fuoco.