Amore per la musica, per la sua città, per il territorio ma anche per la politica. Fulvio Maffia è stato questo e molto alto nella duplice veste di direttore del Conservatorio Martucci e di politico. Una parentesi breve, quella di Maffia, ma intensa e, soprattutto, dalle idee ben chiare: candidato alle elezioni regionali del 2020 con il Psi ha sempre ribadito la sua necessità di rimettere al centro dell’agenda politica i giovani e la cultura, la volontà di dare ai ragazzi la possibilità di essere parte attiva di quella chiamata alle artiper ridare dignità e lustro al mondo della musica, dello spettacolo, della scuola. «Una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Ci lascia l’amico e compagno Fulvio Maffia, persona perbene, uomo di altissimi valori, grande professionista sempre impegnato per i suoi allievi e per il Conservatorio di Salerno – ha dichiarato il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio – Nel ricordo delle tante battaglie portate avanti insieme, ci stringiamo intorno al dolore dei suoi cari in questa giornata davvero triste per tutti noi». Parole di cordoglio pronunciate anche dall’ex assessore del Comune di Pontecagnano Faiano, Adele Triggiano: «Ti voglio ricordare così prendendo la tua foto di profilo. Amico sempre giusto nei consigli, sempre leale. Mi mancheranno i nostri caffè al nostro solito bar tu, uomo sempre impegnato trovavi quel minuto per gustarlo e fumare la nostra sigaretta che facevano iniziare le mie giornate in maniera diversa perché sapevi come dare la giusta lettura alla giornata».

erika noschese