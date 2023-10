– “La prospettiva che adesso abbiamo davanti e’ quella delle Europee; per le regionali manca ancora un po’ di tempo; quindi, abbiamo tempo per riflettere e approfondire tutte le questioni che meritano di essere trattate con serieta'”. Lo dice la presidente di Azione, Mara Carfagna, a margine dell’incontro dal titolo ‘cattolici riformisti e popolari: la politica non e peccato’ a Salerno. “Per le europee – aggiunge l’ex ministro – siamo impegnati a rafforzare la nostra lista, il nostro simbolo, la nostra identita’ di partito liberale, popolare, riformista, che punta e scommette sulla qualita’, sulla competenza, sulla capacita’ di ascoltare e di tradurre, poi, in fatti concreti le istanze che provengono dal territorio”. “E’ una competizione che ci consente di investire e di scommettere molto sul simbolo di Azione, che per noi equivale a serieta’ nell’impegno politico. E questa e’ la nostra grande sfida”, conclude Carfagna.