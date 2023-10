Nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi “e’ nata l’idea li’ di trasformare le giornate di Paestum, riprendendo quel clima che c’era in chiesa. Non piu’ una giornata di morte ma di vita, in cui Forza Italia avrebbe avuto, come avrebbe detto Jim Morrison, un nuovo inizio”. Lo racconta, sul palco della festa di Paestum, in chiusura della kermesse di 3 giorni che ha tracciato il futuro dle parito, il capogruppo di FI all’europarlamento e organizzatore della manifestazione Fulvio Martusciello, che e’ anche coordinatore del partito in Campania. “Penso che Paestum significhi e significhera’ per ognuno di noi proprio questo, si riparte. E si riparte con un avverbio dentro la valigia ora che andiamo via: insieme – aggiunge – abbiamo dimostrato che siamo una comunita’ perche’ un partito intanto ha la possibilita’ di esistere nel futuro di un paese se e’ comunita’, se ci si difende quando si e’ sotto attacco tutti insieme, se si gioisce delle vittorie del nostro compagno di partito, se si divide una sconfitta insieme. Oggi abbiamo consegnato all’Italia intera l’immagine di un partito vivo, vitale, forte, con giovani in grado di essere non il futuro di un partito, ma il suo presente”.