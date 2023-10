In riferimento alla richiesta in oggetto si comunica l’esito del sopralluogo con le misurazioni fatte da confini ANAS.

In base all’art 18 comma 3 del codice della strada i limiti di fascia di rispetto vengono declassati in riferimento alla classificazione minore della strada intersecata (innesto svincolo di Eboli con la strada SP30a – tipologia D). Inoltre è stata eseguita una verifica del Piano Regolatore del Comune di Eboli (in quella zona) nel quale si evince che la struttura è fuori dalla fascia di rispetto ANAS.

Per una ulteriore precisazione, l’attuale situazione della zona sia dal punto di vista della viabilità quanto della classificazione della zona si inviano in allegato stralci di due elaborati dello studio preliminare per il PUC Piano Urbanistico Comunale di Eboli, consultabile in rete sul sito ufficiale dello stesso Comune.

Dall’analisi della documentazione si evince come la zona interessata dall’interrogazione è classificata quale “Ambito periurbano ad alta densità” (e non extraurbano) e le strade in esso confluenti sono individuate quale strada di Tipo “A” Autostrada (la A2 del Mediterraneo), indicata in verde, e strada di Tipo “E” Urbana di Quartiere (la SP30a), indicata in blu.

Stando a quanto sopra, e a quanto riportato al comma 2 dell’art. 28 del Regolamento di attuazione del CdS, per le strade di tipo “E” non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione, si ritiene ampiamente cautelativo, per il corpo di fabbrica realizzato, il rispetto di una fascia di inedificabilità di metri 20 dalla proprietà Anas.

Pertanto spetta all’ente comunale la verifica della regolarità urbanistica dell’opera realizzata, non interferendo questa, per come sopra evidenziato, con la sicurezza della circolazione proveniente dalla sede autostradale.

Cordiali Saluti

Ufficio Stampa Anas