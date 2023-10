«Un momento importante per Forza Italia perchè abbiamo ricordato i fasti di un passato, di un grande presidente che ci ha lasciato dei valori su cui costruiremo un grande futuro per Forza Italia, partito dei moderati nel centro destra». Così Roberto Celano, vice coordinatore regionale azzurro in merito alla kermesse in programma fino ad oggi a Paestum per celebrare il presidente Silvio Berlusconi. «Siamo certi che il partito riuscirà ad aggregare, allargarsi perchè nel futuro saremo ancora partito di governo in Europa e in Italia. La provincia di Salerno ringrazia Martusciello e Tajani per averci dato la possibilità di avere un evento così importante che coinvolge il territorio ed è orgogliosa di avere esposto il meglio della provincia, Paestum con la sua cultura enogastronomica, l’arte, la storia – ha aggiunto Celano – La provincia ha saputo mostrare il meglio di sè e mi auguro che questo evento possa essere un punto di ripartenza per i moderati e per Forza Italia nel Paese». Il vice coordinatore regionale ha voluto poi rimarcare la presenza di tanti giovani alla convention: «Loro hanno seguito con interessi momenti e passaggi toccanti, hanno vissuto con grande entusiasmo questo momento. Centinaia di ragazzi che sono qui e questi numeri ci gratificano anche grazie ad una organizzazione impeccabile». Il consigliere di Forza Italia ha ribadito poi che il partito si sta radicando su tutto il territorio della provincia di Salerno e, ha detto, «lo dobbiamo sicuramente all’impegno della classe dirigente provinciale ma soprattutto a questo entusiasmo che ha portato il coordinatore regionale a tutto il partito campano». Questi tre giorni sono anche l’occasione per lanciare le prossime sfide elettorali a partire dalle europee in programma nel 2024: «Parte una grande sfida al centro sinistra, abbiamo trovato un disastro, buchi di bilancio al governo nazionale e nonostante le difficoltà si sta cercando di fare interventi a favore del ceto medio, abbandonato negli anni passati. Riteniamo di essere impegnati a smantellare questo sistema di potere che gestisce la provincia di Salerno e la regione Campania, ormai da troppi anni».

er.no