“Dal governo centrale c’è e ci sarà sempre massima attenzione a tutto il territorio e alla provincia di Salerno. La testimonianza è data dalla presenza del presidente della commissione bicamerale antimafia Chiara Colosimo intervenuta questa mattina al convegno organizzato dalla Camera Penale di Salerno su mafia e appalti”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, membro della commissione antimafia e della commissione difesa. “Un’attenzione particolare quella della commissione bicamerale antimafia, oggi c’è la presidente Chiara Colosimo, c’è una attenzione particolare perché non bisogna mai cedere il passo alla mafia soprattutto in questo momento dove alcune fragilità economiche possono essere occupate dalla malavita organizzata”, ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli che ribadisce anche la necessità di lavorare per scrivere la parola fine alla vicenda relativa all’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo su cui la verità oggi non è ancora emersa. “È un obiettivo di verità e di giustizia, è un obiettivo nostro, della commissione e dei parlamentari di questo territorio”, ha aggiunto il deputato salernitano Bicchielli.