Dureranno tra le otto e le dodici ore le attività di bonifica, oggi, di un ordigno bellico ritrovato nel cantiere edile dell’ex zuccherificio di via Turco a Battipaglia, nel Salernitano. Le operazioni di disinnesco della bomba d’aereo di nazionalità di inglese di 500 libbre risalente alla seconda guerra mondiale sono affidate ai militari del 21 Reggimento genio guastatori e avranno luogo dalle 8.30 circa. Dalle 5.00, invece, inizia l’evacuazione del centro abitato, circa 3.500 persone che risiedono nel raggio di 352 metri dal luogo del ritrovamento. Nei giorni scorsi, in Prefettura a Salerno, si è svolta una riunione di coordinamento alla quale hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti del Comune di Battipaglia, i vertici provinciale delle forze dell’ordine, Protezione civile, Rfi, Anas, Asl Salerno e i gestori dei servizi e sottoservizi relativi alle forniture di gas, elettriche e idriche. Rfi, tenuto conto che il sito in cui è stato rinvenuto l’ordigno bellico si trova nel centro urbano e in prossimita’ della linea ferroviaria, ha rappresentato che la circolazione della linea tra i comuni di Battipaglia e Pontecagnano sarà sospesa dalle ore 8.15 circa, orario di passaggio dell’ultimo treno, fino al completamento delle operazioni, e che sarà predisposto un servizio sostitutivo di autobus per l’intera giornata. Il luogo del rinvenimento, che è stato messo subito in sicurezza dopo il ritrovamento residuato bellico, sarà quello in cui gli artificieri eseguiranno le operazioni, in quanto l’ordigno, per le sue caratteristiche, non è trasportabile altrove perchè dotato di spoletta non rimovibile, a scoppio ritardato.

Il Comune di Battipaglia, che ha predisposto il piano operativo di evacuazione, attiverà il centro operativo comunale.