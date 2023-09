NAPOLI. L’avvocato Oreste Vigorito è il nuovo presidente di Confindustria Campania. Assume l’incarico in qualità di reggente, in quanto vice presidente anziano dell’assemblea regionale. L’uscente Luigi Traettino ha salutato ieri il Consiglio di Presidenza regionale, ringraziando tutti “per l’intenso e proficuo lavoro” svolto nell’arco del biennio, ma dovendo prendere atto di uno stallo che si è venuto a determinare dopo che l’Unione degli Industriali di Napoli si è presentata divisa all’approvazione del bilancio. Nei numeri, è proprio l’Unione di Napoli a determinare i passi più importanti del Consiglio di Presidenza.

Quello che tiene in qualche modo contrapposti, o meglio, per il momento distanti, è la visione futura dell’organizzazione associativa e la necessaria riforma.

Riforma attesa da tutti gli industriali e soprattutto utile a mettere al passo con le nuove esigenze le regole interne associative. L’interim di Oreste Vigorito durerà per tutto il tempo necessario alla elezione di un nuovo direttivo regionale. In questa fase lo statuto prevede che il direttore regionale corrisponda alla territoriale che assume la presidenza, e dunque, Vigorito sarà affiancato dall’attuale direttore dell’associazione di Benevento, Anna Pezza.

Per quello che si sa, l’elezione del nuovo presidente regionale, nonostante i numeri di Napoli, grazie a tradizionali bilanciamenti territoriali, dovrebbe essere appannaggio dell’Unione degli Industriali di Salerno. In via Madonna di Fatima molti vedrebbero di buon occhio l’attuale presidente Antonio Ferraioli proiettato su scenari regionali, ma il diretto interessato ha già chiarito di non averne la possibilità. Di qui le trattative in atto per cercare quella figura di “alto profilo” capace di mettere tutti d’accordo.

Oreste Vigorito è alla guida di Confindustria Benevento da due mandati. Industriale da sempre impegnato nella produzione di energia da fonti alternative, ha assunto su di sé l’onere di strenuo difensore delle aree interne della Campania, alle quali bisognerebbe prestare maggiore attenzione in termini di investimenti per infrastrutture, sanità e spopolamento. Il piglio combattivo del presidente di Confindustria Benevento gli è valso una particolare sintonia con il governatore regionale Vincenzo De Luca, che proprio ieri, intervenendo all’incontro organizzato per i dieci anni del centro sportivo Il Caravaggio, a Napoli, di proprietà della famiglia Vigorito, si è ritrovato al fianco dell’avvocato e ha scherzosamente commentato: “Oramai è come Kim Jong-un, tiene per sé tutte le presidenze”.

Il primo appuntamento ufficiale previsto per Confindustria Campania sarà a fine ottobre. Nel frattempo gli industriali dovranno trovare un nome che metta tutti d’accordo e che faccia delle riforme il proprio tratto distintivo.