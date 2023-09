L’area di sosta piazzale Gipo Viani è stata interdetta agli avventori comuni in quanto sembra che il Comune di Salerno l’abboa concessa alla società Salernitana per il parcheggio risevato di clienti ospiti e invitati. Si tratterebbe di una vasta area in meno che mette ancora piu in difficoltà coloro che vogliono parcheggiare