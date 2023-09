Una delegazione di Ravello, con il sindaco Paolo Vuilleumier, don Angelo della parrocchia del Duomo, don Raffaele della parrocchia del Lacco e da rappresentanti di associazioni locali, ha preso parte questa mattina sul sagrato della Basilica di San Pietro, a Roma, al Concistoro Ordinario Pubblico tenuto da Papa Francesco per la creazione di 21 nuovi cardinali, tra i quali l’arcivescovo titolare di Ravello, Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali.

“E’ una bellissima giornata per l’intera comunità di Ravello, con cui monsignor Gugerotti ha stretto, in questi 21 anni, un rapporto speciale – ha dichiarato il sindaco Vuilleumier – Una data storica, di grande gioia, dal momento che la nomina sancisce la fine del suo mandato nella nostra diocesi, ma non il legame, rafforzato dalla cittadinanza onoraria concessa il 16 settembre scorso, e che gli verrà conferita ufficialmente nel corso di una cerimonia che avverrà entro la fine dell’anno”.