di Erika Noschese

Revocare il project financing per procedere alla riqualificazione dello stadio Vestuti e alla realizzazione del nuovo cimitero comunale verificando e verificare se vi sono gli estremi per individuare un eventuale profilo di responsabilità per la mancata realizzazione dei progetti, da parte dei privati che se ne sarebbero dovuti occupare. È questo l’emendamento presentato dal consigliere di maggioranza ed ex assessore Mimmo De Maio. Su proposta dell’assessore Michele Brigante, già passata in giunta come anticipato attraverso queste colonne, l’amministrazione ha deciso di procedere alla revoca della procedura di partenariato pubblicato e privato che non è mai andata avanti per volontà dei privati che avevano mostrato interesse per il progetto. In questo modo, infatti, il Comune potrebbe intercettare fondi pubblici per procedere ai lavori di riqualificazione come anticipato dal governatore De Luca nei mesi scorsi presentando un ampio progetto per lo storico stadio cittadino. «Al momento ci sono possibilità concrete di riqualificare il Vestuti con risorse pubbliche messe a disposizione dalla Regione Campania», ha dichiarato Mimmo De Maio, presidente della commissione Urbanistica ribadendo la necessità di procedere alla revoca per poter intervenire in tempi rapidi. «È un intervento di recupero e restauro, sottoposto a vincoli da parte della Soprintendenza ma ciò ci consentirebbe comunque di procedere alla riqualificazione di questa importante attrezzatura». Stesso discorso per la realizzazione del nuovo cimitero, in un terreno a confine con il Comune di San Mango Piemonte. «Chiuderemo questa vicenda dopo qualche anno ma dobbiamo procedere nell’immediato ad una nuova manifestazione di interesse per la realizzazione di un nuovo cimitero, oggi importante per la città di Salerno perchè non ci sono più loculi da dare in concessione, non ci sono più spazi per la realizzazione di Cappelle di edicole funerarie e non c’è uno spazio da riservare agli animali domestici nonostante la forte richiesta da parte dei cittadini, oggi costretti a sborsare cifre importanti per seppellire il proprio amico a quattro zampe», ha spiegato il capogruppo del Psi Filomeno Di Popolo rilanciando così la proposta di realizzare un luogo di sepoltura per gli animali domestici.