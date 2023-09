Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Inter. Alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca Antonio Candreva in dubbio fino alla fine. Out anche Lassana Coulibaly e Ikwuemesi.

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait;

ATTACCANTI: Botheim, Cabral, Dia, Stewart, Tchaouna.