«Dobbiamo garantire in primis la sicurezza dei nostri amministratori». Con queste parole l’assessore alla Sicurezza del Comune di Salerno Claudio Tringali replica alle accuse lanciate dal consigliere Roberto Celano in merito alla presenza fissa di una pattuglia della polizia municipale in piazza della Concordi, proprio nei pressi dell’abitazione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. I consiglieri Santoro e Celano nel corso del consiglio comunale hanno acceso i riflettori sulla carenza di personale all’interno del corpo della polizia municipale. In un periodo estremamente delicato, caratterizzato da furti in numerosi quartieri del capoluogo il consigliere Celano ha ribadito la necessità di procedere a nuove assunzioni. «In piazza della Concordia c’è un presidio stabile della municipale che, chiaramente, non può intervenire in altre zone», ha attaccato il forzista. E l’assessore al Ramo competente ha provato a rassicurare tutti, si fa per dire, confermando che la pattuglia è presente a tutela degli amministratori locali. «Va rivisto il modo di gestire la città», ha attaccato ancora il capogruppo di Forza Italia. Intanto, Tringali ha annunciato un ipotetico regolamento per procedere a nuove assunzioni dopo le proposte lanciate dai consiglieri del Psi per provare a risolvere la carenza di personale, sostituire in tempi brevi gli agenti in pensione e permettere un avanzamento di carriera bypassabndo il problema delle progressioni verticali. er.no